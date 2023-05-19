Циклон остаётся. Прогноз на 20-22 мая

Прогноз погоды озвучили синоптики Казгидромета.

Погоду большей части Казахстана будет определять Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, с которыми сохраняются дожди с грозами, в южных регионах с выпадением града.

Сильные дожди прогнозируются 20 мая на западе, северо-западе, в центре и на юге, 20-22 мая на юго-востоке страны. Также по республике ожидается усиление ветра, на юге республики — шквал.

По Казахстану ожидается повышение температурного фона.

На северо-западе и севере в ночные часы на поверхности почвы все еще сохранятся заморозки до 2 градусов.

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