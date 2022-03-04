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Циклон принесет дожди. Прогноз погоды на 5-7 марта

Фото ALAU.KZ

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Прогнозируются обильные осадки. 

В выходные дни циклон, смещаясь со Средиземного моря, принесет с собой большие запасы влаги на большую часть страны.

В связи с чем ожидаются сильные осадки, преимущественно в виде дождя — 5 марта на западе и в южной половине, 6 марта в виде снега и дождя в северной половине и в центре страны.

По республике будут наблюдаться туман, гололед, усиление ветра, в северной части низовая метель.

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