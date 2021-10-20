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Циклон принесет метели. Прогноз погоды на 21-23 октября 

pikist.com

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Осадки и понижение температуры воздуха.

Циклон из районов Мурманска принесет с собой осадки в виде дождя и снега, 22 октября на востоке, юге и в горных районах юго-востока страны – сильные осадки, гололед, усиление ветра, на севере, в центре и востоке страны с низовыми метелями, а также понижение температуры воздуха ночью до 3 мороза-2 тепла, днем до 2-10 тепла.

С 22 октября на западные регионы страны будет оказывать влияние антициклон в связи с чем ожидается постепенное прекращение осадков и повышение температуры воздуха днем до 15-22 тепла.

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