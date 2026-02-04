В первой половине прогнозируемого периода большая часть территории Казахстан будет находиться под влиянием южного циклона. В связи с этим ожидается неустойчивая погода с осадками.

Сильные осадки и ухудшение погодных условий

По прогнозам синоптиков, 5–6 февраля в ряде регионов страны ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега. Местами прогнозируются гололёдные явления, туман, а также порывистый ветер с метелью, что может осложнить ситуацию на дорогах и привести к ухудшению видимости.

Потепление в большинстве регионов

Вынос юго-западных воздушных масс обусловит повышение температуры воздуха в дневное время. На севере, востоке и в центральных областях температура будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла . На юге страны столбики термометров поднимутся до 8–17 градусов тепла, а на юго-востоке — до 5–15 градусов тепла.

Резкое похолодание к концу периода

Лишь в конце периода, с приходом северо-западного холодного вторжения, ожидается прекращение осадков и резкое понижение температурного фона на большей части территории страны.

