Циклон пришел на выходные. Прогноз от синоптиков Казгидромета

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Прогноз на ближайшие три дня озвучили синоптики Казгидромета.
Синоптическую ситуацию в атмосфере над Казахстаном будет определять южный циклон с большим запасом влаги, с ним пройдут дожди с грозами, на северо-западе и севере страны сильные дожди.
Ожидаются также град, шквал и усиление ветра.
Постепенный спад жары прогнозируется на севере и в центре Казахстана до +18+28°С, на востоке до +20+35°С, на юге до +23+33°С, на юго-востоке до +16+33°С, а на западе и северо-западе страны резких изменений не ожидается.
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