Циклон продолжит влиять. Прогноз погоды на 10-12 июля

Неустойчивый характер погоды.

Циклон с районов Каспийского моря все еще сохранит свое влияние на погоду всей республики. В связи с чем пройдут дожди, на севере, в центре и на востоке сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами, градом, шквалом и порывистым ветром.

На западе температура воздуха ночью +15+23℃, днем +27+35℃, на севере, северо-западе республики температура воздуха ночью ожидается +10+20℃, в дневное время столбики термометров достигнут отметок +18+28℃, в центре и на востоке страны температура воздуха ночью +12+21℃, днем от +18+33℃, на юге и юго-востоке Казахстана ночная температура +15+25°С, дневная +27+38°С.

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