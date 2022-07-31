Циклон с севера. Какой погоды ждать костанайцам в ближайшие дни

Дождливая погода была связана с прохождением активного холодного фронта.
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Умеренно-теплая погода, с кратковременными дождями и грозами по прогнозам синоптиков сохранится на выходных, и вплоть до середины следующей недели.
По прогнозам синоптиков, погода в области в ближайшие дни будет дождливой и ветреной. Виной тому циклон, который пришел с севера, своей холодной частью. Из-за большой влажности в воздухе прошли проливные дожди, прошлой ночью в городе выпало 26 мм осадков — это половина месячной нормы. Влияние этого циклона сохранится и на выходных.
«С прохождением холодного фронта к нам пришли более холодные воздушные массы, пришли с северных морей. Поэтому у нас похолодало немножко, температуры понизились немножко. Такая погода умеренно теплая, с кратковременными дождями и грозами будет сохраняться и на выходные и большую часть следующей недели»,- говорит начальник отдела метеопрогнозов КФ РГП Казгидромет Антонина Шибаршина.
После температуры начнут постепенно повышаться, но ночи будут прохладные 10-15 градусов тепла. Днем 20-25. Синоптик отмечает, что будет тепло, но не жарко.
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