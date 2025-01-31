Прогноз погоды по Казахстану на 1-3 февраля представили синоптики Казгидромета.

В выходные дни на большей части территории Казахстана будет формировать погоду Северо-западный циклон.

«С циклоном ожидается облачная погода со смешанными осадками в виде снега, мокрого снега и дождя, сопровождающиеся снегопадами, метелями, порывистым ветром, туманом и гололедными явлениями. Сильный снег прогнозируется 1 февраля лишь на востоке и юго-востоке страны. А на юго-западе и юге республики отрог антициклона обусловит погоду без осадков», — сообщили в Казгидромете.

Температуры воздуха в ночные часы на севере, востоке и в центре страны повысятся от 15-28 до 0-18 мороза, в дневные часы в северных и северо-западных областях республики прогнозируется оттепель до 4 мороза-2 тепла, на востоке и в центре Казахстана дневные температуры будут в пределах 0-11 градусов мороза.

В западных регионах преобладающие минимальные температуры воздуха 8 мороза-2 тепла, максимальные температуры составят 0-10 тепла. На юге республики температурный фон ночью будет составлять 2-13 мороза, днем 2 мороза-7 тепла. На юго-востоке РК в ночные часы термометры покажут отметки 5-15 градусов мороза, в горных районах достигнут отрицательных значений до 17-25 мороза, днем основной фон температуры 0-7 мороза.

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