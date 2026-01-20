Циклон ухудшит погоду в Казахстане





С 17 по 19 ноября 2026 года в Казахстане ожидается смена погоды. На западе, а затем на северо-западе и севере страны пройдут дождь и снег, прогнозируются гололёдные явления.

Обширная область высокого давления смещается на восток. Под её влиянием на востоке, юге и в центре республики сохранится преимущественно сухая погода. Однако на смену антициклону придёт глубокая ложбина северного циклона.

По республике ожидается усиление ветра. На севере и в горных районах южных областей ночью и утром возможны туманы.

В ночные часы практически по всей стране прогнозируются отрицательные температуры. В центре, а также в горных районах востока и юго-востока похолодает до −13…−18 градусов.

Днём на западе и востоке воздух прогреется до +5…+10 градусов, на юго-западе — до +10…+15, на юге — до +10…+20, на юго-востоке — до +10…+18 градусов. На севере и в центре страны дневная температура составит −1…+4 градуса.

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