Игры с покупками и перепиской хотят взять под контроль в Казахстане





В Казахстане предлагают ввести обязательную проверку онлайн-игр и приложений, а также родительский контроль на всех цифровых платформах. Такие нормы включены в проект закона «О цифровой и информационной безопасности детей», сообщила вице-спикер Курултая Динара Закиева в ходе правительственного часа.

Законопроект предусматривает требования к маркировке и описанию цифровых и информационных продуктов, включая онлайн-игры. Пользователям должны сообщать о потенциальных рисках, в том числе о внутриигровых покупках и возможности общения и переписки.

Также предлагается ввести обязательную проверку таких продуктов уполномоченным государственным органом и мониторинг соблюдения требований. При нарушениях предусмотрены механизмы ограничения доступа, удаления и блокировки продуктов, приложений и игр, а также ответственность за несоблюдение норм.

Аналогичный подход предлагают применять к взаимодействию несовершеннолетних с маркетплейсами при покупке товаров.

Ещё одна инициатива — внедрение родительского контроля на всех цифровых платформах. Предполагается, что благодаря фильтрации дети не смогут видеть, открывать и скачивать продукты, приложения и игры, которые не прошли маркировку и верификацию.

Кроме того, законопроект предусматривает введение детских ID-карт с фотографией для достоверной идентификации ребёнка. Они должны стать основой единого цифрового маршрута сопровождения несовершеннолетних до 18 лет, объединяющего меры государственной поддержки и защиты их прав.

По словам Закиевой, это первый законопроект, разработанный в интеллектуальной среде AI-Quryltai со встроенной моделью искусственного интеллекта. Все сформированные с её помощью предложения проверили и дополнительно доработали депутаты-разработчики.