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В Костанайской области ожидаются гололёд и сильный ветер

— Сегодня, 20:51
Изображение для новости: В Костанайской области ожидаются гололёд и сильный ветер

pixabay.com


На западе, севере и востоке Костанайской области 16 ноября ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя, а также гололёд.

Ночью и утром на севере и востоке возможен туман.

На западе и севере области порывы ветра достигнут 15–20 метров в секунду. В Костанае ночью и утром также ожидаются дождь, гололёд и порывы ветра до 15–20 метров в секунду.



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