В Костанайской области ожидаются гололёд и сильный ветер





На западе, севере и востоке Костанайской области 16 ноября ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя, а также гололёд.

Ночью и утром на севере и востоке возможен туман.

На западе и севере области порывы ветра достигнут 15–20 метров в секунду. В Костанае ночью и утром также ожидаются дождь, гололёд и порывы ветра до 15–20 метров в секунду.

Подарок или доход: как налоговая оценивает переводы Деньги, полученные в подарок на день рождения, свадьбу или другое торжество, не облагаются индивидуальным подоходным...

Свободное место есть — что делать с коляской в автобусе Действующие правила не запрещают родителям ездить в автобусах с детскими колясками. Об этом сообщили в...