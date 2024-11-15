В Костанайской области ожидаются гололёд и сильный ветер

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На западе, севере и востоке Костанайской области 16 ноября ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя, а также гололёд.
Ночью и утром на севере и востоке возможен туман.
На западе и севере области порывы ветра достигнут 15–20 метров в секунду. В Костанае ночью и утром также ожидаются дождь, гололёд и порывы ветра до 15–20 метров в секунду.
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