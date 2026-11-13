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Подарок или доход: как налоговая оценивает переводы

— Сегодня, 14:42
Изображение для новости: Подарок или доход: как налоговая оценивает переводы

pixabay.com


Деньги, полученные в подарок на день рождения, свадьбу или другое торжество, не облагаются индивидуальным подоходным налогом. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов Казахстана, передает zakon.kz

В ведомстве пояснили, что такие переводы считаются дарением и имеют личный характер. Поэтому, если родственники, друзья или знакомые перечислили деньги в качестве подарка, получателю не нужно платить с этой суммы налог.

Норма предусмотрена статьёй 405 Налогового кодекса Казахстана и действует с 1 января 2026 года.



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