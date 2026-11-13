Свободное место есть — что делать с коляской в автобусе





Действующие правила не запрещают родителям ездить в автобусах с детскими колясками. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Казахстана.

Согласно обновлённым Правилам перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, при высокой загруженности автобуса коляску следует сложить, если для родителя есть свободное место. При этом она не должна мешать проходу других пассажиров.

Если родителю неудобно складывать коляску, он может продолжить поездку с ней в разложенном виде. Штрафы, высадка из автобуса и другие санкции за это не предусмотрены.

В ведомстве пояснили, что требования направлены на обеспечение безопасности пассажиров, в том числе детей и сопровождающих их родителей.

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