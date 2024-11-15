Звонили и приглашали за землёй: как в Костанае продвигается очередь на участки





В Костанае принято 724 постановления акимата о предоставлении земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. На 24 участках уже ведутся строительные работы, один жилой дом введён в эксплуатацию. Об этом сообщил руководитель городского отдела земельных отношений Бахтияр Жумабеков.

О начале актуализации данных первых трёх тысяч очередников объявили на аппаратном совещании 30 июня 2025 года. Информацию о необходимости обновить сведения разместили в республиканских и региональных СМИ, а также в социальных сетях.

В ходе работы из списка исключили тех, кто ранее получил участки под ИЖС, умер или выехал на постоянное место жительства в другие страны. Также провели выборку очередников с полными установочными данными.

С 13 апреля 2026 года специалисты отдела земельных отношений начали ежедневно обзванивать очередников и направлять им СМС. Их приглашают в отдел архитектуры для получения координат участка и последующей подачи электронной заявки через портал eGov.

По данным Жумабекова, звонками и СМС-уведомлениями, в том числе от службы «1414», охвачены 1668 человек из ранее сформированного списка.

По итогам обращений очередников принято 724 постановления о предоставлении участков. Получены 274 архитектурно-планировочных задания и согласованы 132 эскизных проекта.

Работа по предоставлению земли очередникам продолжается.

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