В Костанае запланировали отключения света с 16 по 21 ноября: адреса





В Костанае с 16 по 21 ноября 2026 года пройдут плановые отключения электроэнергии. Согласно графику ТОО «ЭПК-forfait», они связаны с ремонтными работами на подстанциях и воздушных линиях. Отключения затронут жилые дома, предприятия, магазины, детские сады и отдельные светофоры.

С 16 по 20 ноября, с 10:00 до 18:00

В график включены магазин «СпецОдежда» и частный сектор по адресам:

ул. Мауленова, 17–31, 23/1, 25/1, 27/1, 29/1, 33/1–33/5;

ул. Комарова, 136–154;

ул. Беды, 199–237, 235/1–235/9, 237/1;

ул. Валиханова, 2–82, 73/1–73/11, 75/2–75/16, 80/1–80/43, 21/1–21/7;

ул. 1 Мая, 201–256;

ул. Шипина, 58–144, 110/1–110/14;

ул. Козыбаева, 199–326, 225/1–225/13, 240/1–240/12, 314/1–314/12;

ул. Баймагамбетова, 244–397, 371/1, 375/3/375/9, 377/2–377/5;

ул. Рабочая, 105–128;

ул. Дулатова, 166–261, 186/1–186/16, 241/1–241/27, 243/23;

ул. Мира, 1–23;

ул. Крупской, 4–39;

ул. Жуковского, 27–53;

ул. Мирная, 28–61;

ул. Достык, 11–29;

4-й проезд Спартака, 36/9–36/18, 40/1–40/14, 42/1–42/8.

16 ноября, с 10:00 до 18:00

Отключения запланированы по следующим адресам:

ул. Совхозная, 1–60;

2-я Совхозная, 2/1–2/41;

ул. Каирбекова, 362–372, 360/1–360/7, 362/2–362/6, 366/1–366/6, 370/3–370/5, 372/1;

ул. Каирбекова, 381, 383, 385, 385/1, 387, 389, 387/1, 393, 395;

ул. Текстильщиков, 15, 17, 18, 19, 21, 23.

Также в списке — детские сады «Бобек» и №17, АБК ГКП «КТЭК», ИП Шайкенова, ТОО «Даниель», автомойка «Перекресток», ИП Зороглян, АЗС по улице Каирбекова, магазин «Дастархан», ГАЗС, кафе «Салтанат», магазины «Раузет», «Шолпан», «Дина», «Стимул», «Ак-Ниет», «Достар», «Евгения», салоны красоты «Энигма» и «Виктория», стоматология «Дентал», ИП Бекиров и ИП Савченко.

Под отключение попадёт светофор на пересечении улиц Каирбекова и Курганской.

17 ноября, с 10:00 до 18:00

В графике указаны:

пр. Тауельсиздик, 161, 165, 184, 186, 188;

ул. Майлина, 10, 12;

пр. Назарбаева, 164, 166;

ИП Дуйсебаева по ул. Лермонтова, 28/2;

ТОО «КассТехсервис», ПТК «Содружество», аптеки «Фармаком» и «Забота», лаборатория Смолина.

Отключения также затронут светофоры на пересечениях проспекта Тауельсиздик с улицами Нурмагамбетова и Майлина.

17 ноября, с 10:00 до 13:00

В промышленной зоне отключения запланированы у ИП Смышляева, ИП Радута, ТОО «Экос-Ан», ИП Есенбаева и ИП Утенова.

С 18 по 20 ноября, с 10:00 до 18:00

В список вошли:

ул. Шипина, 147;

ул. Чехова, 69, 171, 173;

ул. Чехова, 156–190, 188/1–188/13, 177/1–177/7;

ул. 1 Мая, 163–238;

ул. Козыбаева, 179–197;

ул. Рабочая, 119–154.

18 ноября, с 10:00 до 18:00

Отключения запланированы по адресам:

ул. Транспортная, 112–130;

ул. Текстильщиков, 1а, 3б, 5б, 1–29, 1/1–7/1;

4-й микрорайон, 4, 6/1.

Также в графике — Дом студентов, КНС №11, магазины «Амир» и «ДДД», светофор на пересечении улиц Каирбекова и Текстильщиков.

19 ноября, с 10:00 до 18:00

Под отключения попадут:

ул. Курганская, 4;

ул. Полевая, 3–26;

ТОО «Кенихсброт», АЗС «KST Thade №12», общежитие КСТУ, парикмахерская «Вишенка», магазин «Любимая Ева».

19 ноября, с 10:00 до 14:00

В промышленной зоне в график включены ТОО «АгроКомпани», ИП Кобак, ТОО «Капри», ТОО «Бест», ТОО «Раскуль», ТОО «Светотехника» и база ТД «Баян-Сулу».

20 ноября, с 10:00 до 18:00

Отключения запланированы в частном секторе:

2-я Кустанайская, 56/1–56/24;

4-я Кустанайская, 1–27, 7/1–27/1.

21 ноября, с 10:00 до 13:00

В список включены детский сад «Бобек», АБК ГКП «КТЭК», ИП Шайкенова, ТОО «Адал — рынок Керуен», ТОО «Калкан», автомойка «Перекресток», ИП Зороглян и ТОО «Даниель».

Источник: Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait».

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