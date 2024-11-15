В Костанае запланировали отключения света с 16 по 21 ноября: адреса

В Костанае с 16 по 21 ноября 2026 года пройдут плановые отключения электроэнергии. Согласно графику ТОО «ЭПК-forfait», они связаны с ремонтными работами на подстанциях и воздушных линиях. Отключения затронут жилые дома, предприятия, магазины, детские сады и отдельные светофоры.
С 16 по 20 ноября, с 10:00 до 18:00
В график включены магазин «СпецОдежда» и частный сектор по адресам:
- ул. Мауленова, 17–31, 23/1, 25/1, 27/1, 29/1, 33/1–33/5;
- ул. Комарова, 136–154;
- ул. Беды, 199–237, 235/1–235/9, 237/1;
- ул. Валиханова, 2–82, 73/1–73/11, 75/2–75/16, 80/1–80/43, 21/1–21/7;
- ул. 1 Мая, 201–256;
- ул. Шипина, 58–144, 110/1–110/14;
- ул. Козыбаева, 199–326, 225/1–225/13, 240/1–240/12, 314/1–314/12;
- ул. Баймагамбетова, 244–397, 371/1, 375/3/375/9, 377/2–377/5;
- ул. Рабочая, 105–128;
- ул. Дулатова, 166–261, 186/1–186/16, 241/1–241/27, 243/23;
- ул. Мира, 1–23;
- ул. Крупской, 4–39;
- ул. Жуковского, 27–53;
- ул. Мирная, 28–61;
- ул. Достык, 11–29;
- 4-й проезд Спартака, 36/9–36/18, 40/1–40/14, 42/1–42/8.
16 ноября, с 10:00 до 18:00
Отключения запланированы по следующим адресам:
- ул. Совхозная, 1–60;
- 2-я Совхозная, 2/1–2/41;
- ул. Каирбекова, 362–372, 360/1–360/7, 362/2–362/6, 366/1–366/6, 370/3–370/5, 372/1;
- ул. Каирбекова, 381, 383, 385, 385/1, 387, 389, 387/1, 393, 395;
- ул. Текстильщиков, 15, 17, 18, 19, 21, 23.
Также в списке — детские сады «Бобек» и №17, АБК ГКП «КТЭК», ИП Шайкенова, ТОО «Даниель», автомойка «Перекресток», ИП Зороглян, АЗС по улице Каирбекова, магазин «Дастархан», ГАЗС, кафе «Салтанат», магазины «Раузет», «Шолпан», «Дина», «Стимул», «Ак-Ниет», «Достар», «Евгения», салоны красоты «Энигма» и «Виктория», стоматология «Дентал», ИП Бекиров и ИП Савченко.
Под отключение попадёт светофор на пересечении улиц Каирбекова и Курганской.
17 ноября, с 10:00 до 18:00
В графике указаны:
- пр. Тауельсиздик, 161, 165, 184, 186, 188;
- ул. Майлина, 10, 12;
- пр. Назарбаева, 164, 166;
- ИП Дуйсебаева по ул. Лермонтова, 28/2;
- ТОО «КассТехсервис», ПТК «Содружество», аптеки «Фармаком» и «Забота», лаборатория Смолина.
Отключения также затронут светофоры на пересечениях проспекта Тауельсиздик с улицами Нурмагамбетова и Майлина.
17 ноября, с 10:00 до 13:00
В промышленной зоне отключения запланированы у ИП Смышляева, ИП Радута, ТОО «Экос-Ан», ИП Есенбаева и ИП Утенова.
С 18 по 20 ноября, с 10:00 до 18:00
В список вошли:
- ул. Шипина, 147;
- ул. Чехова, 69, 171, 173;
- ул. Чехова, 156–190, 188/1–188/13, 177/1–177/7;
- ул. 1 Мая, 163–238;
- ул. Козыбаева, 179–197;
- ул. Рабочая, 119–154.
18 ноября, с 10:00 до 18:00
Отключения запланированы по адресам:
- ул. Транспортная, 112–130;
- ул. Текстильщиков, 1а, 3б, 5б, 1–29, 1/1–7/1;
- 4-й микрорайон, 4, 6/1.
Также в графике — Дом студентов, КНС №11, магазины «Амир» и «ДДД», светофор на пересечении улиц Каирбекова и Текстильщиков.
19 ноября, с 10:00 до 18:00
Под отключения попадут:
- ул. Курганская, 4;
- ул. Полевая, 3–26;
- ТОО «Кенихсброт», АЗС «KST Thade №12», общежитие КСТУ, парикмахерская «Вишенка», магазин «Любимая Ева».
19 ноября, с 10:00 до 14:00
В промышленной зоне в график включены ТОО «АгроКомпани», ИП Кобак, ТОО «Капри», ТОО «Бест», ТОО «Раскуль», ТОО «Светотехника» и база ТД «Баян-Сулу».
20 ноября, с 10:00 до 18:00
Отключения запланированы в частном секторе:
- 2-я Кустанайская, 56/1–56/24;
- 4-я Кустанайская, 1–27, 7/1–27/1.
21 ноября, с 10:00 до 13:00
В список включены детский сад «Бобек», АБК ГКП «КТЭК», ИП Шайкенова, ТОО «Адал — рынок Керуен», ТОО «Калкан», автомойка «Перекресток», ИП Зороглян и ТОО «Даниель».
Источник: Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait».
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