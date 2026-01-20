Дома дешевле рынка продают в Костанае, но купить их могут не все





В Костанае продали 59 индивидуальных жилых домов, построенных за счёт бюджетных средств. Всего акимат ведёт работу по реализации 124 одноэтажных и двухэтажных домов, введённых в эксплуатацию в 2025 году.

Как сообщил руководитель городского отдела земельных отношений Бахтияр Жумабеков, с начала года в ведомство обратились более 500 потенциальных покупателей. Однако зачастую желающие приобрести жильё не соответствуют требованиям и условиям банков второго уровня для получения кредита.

По словам Жумабекова, покупателей привлекает возможность приобрести дом с земельным участком в перспективном районе по цене ниже среднерыночной.

Несмотря на отсутствие специальной программы, на сегодняшний день реализовано 59 домов. Работа по продаже жилья продолжается.

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