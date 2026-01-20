Пересдачи без ограничения и теория на год: что изменилось для водителей в Казахстане





В Казахстане упростили правила сдачи экзаменов на водительские права и регистрации автомобилей. Изменения действуют с 8 октября 2026 года. Основные нововведения разъяснили в Комитете административной полиции, сообщает Zakon.kz.

Как теперь пересдают экзамены

После первой неудачной попытки пересдать экзамен можно уже на следующий рабочий день. Если не удалось сдать со второго раза, следующая попытка доступна через 10 дней.

Первые три попытки бесплатные, с четвёртой за пересдачу необходимо платить. При этом количество попыток не ограничено.

Успешно сданная теория теперь сохраняет силу в течение года. В этот период кандидат может пересдавать только вождение. Раньше после трёх неудачных попыток практического экзамена результат теории аннулировали.

За использование телефона или шпаргалки экзамен прекращают и выставляют результат «Не сдал». Повторно допустить к теоретическому экзамену в таком случае могут только через год.

При несогласии с результатом можно подать апелляцию. Её рассмотрит специальная комиссия с участием представителей полиции, автоцентра и автошколы.

Что изменилось при регистрации автомобилей

Если в документах обнаружат ошибку или не будет хватать необходимого документа, заявителю предоставят полтора часа для исправления. Заново подавать заявление или приходить в другой день не потребуется. На оформление специальных автономеров предусмотрен час.

Для автомобилей с изменённой конструкцией отменили отдельный обязательный осмотр при наличии свидетельства о соответствии внесённых изменений требованиям безопасности.

Также при регистрации больше не проверяют наличие неоплаченных штрафов за нарушения ПДД. При этом проверка автомобиля на розыск, запреты и ограничения сохраняется.

Для регистрации самостоятельно изготовленного прицепа потребуются три документа: протокол испытания, документ о присвоении идентификационного номера и свидетельство о безопасности конструкции.

В КАП подчеркнули, что упрощение процедур не меняет требований к знанию ПДД и соблюдению порядка на экзаменах.

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