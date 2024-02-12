Циклон уйдет, антициклон накроет. Метели и 30-градусные морозы прогнозируют синоптики

Фото alau.kz/Натальи Луговской
Прогноз погоды озвучили синоптики Казгидромета. С прохождением фронтальных разделов 13-14 февраля на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды.
По данным синоптиков, пройдут осадки в виде дождя и снега. В северных регионах прогнозируется сильный снег, ожидаются метели, гололедные явления, а также повышение температуры на западе до 5 мороза-5 тепла, в северных, центральных восточных регионах до 5 мороза-2 тепла.
К середине месяца циклон покинет территорию Казахстана, его место займет бесснежный арктический антициклон, который вернет морозы в северную половину республики.
На западе, северо-западе и севере страны к 15 февраля ожидается понижение температуры воздуха ночью до 22-32, днем 15-27 мороза. На остальной территории страны в температурном фоне резких изменений не ожидается.