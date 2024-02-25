Циклоны сменят друг друга. Прогноз озвучили костанайские синоптики

Морозы в регионе начнут отступать. Ночные температуры еще будут низкими, а днем на уровне -10 -18 градусов. Это произойдет за счет смены циклонов.

В целом до конца февраля, по прогнозам синоптиков, ожидается небольшой снег, низовая метель и усиление ветра.

Уже больше недели на территории области стоят морозы. В Казгидромете рассказывают, что это связано с прохождением по нашей территории обширного арктического антициклона, который и принес холодные воздушные массы. Синоптики отметили, что самая низкая температура была зафиксирована в Карабалыкском районе — это -38 градусов. По их прогнозам, больше таких морозных дней не ожидается.

«Ночная температура еще будет где-то 27 -32, а дневная будет уже 15-20 с дальнейшим повышением температуры. То есть в марте уже будет теплая, ну, относительно теплая температура», — сообщила инженер-синоптик РГП «Казгидромет» по Костанайской области Раиса Маркевич.

Раиса Маркевич отмечает, что арктический антициклон, сменит ложбина циклона. На улице станет теплее, но придут осадки. До конца февраля на территории области ожидается снег, низовая метель и усиление ветра. Такая погода будет сохраняться и первую неделю марта. Но, по-настоящему весенняя погода придет только после 20-го числа, когда температура воздуха днем будет доходить до +8 градусов.

«Количество осадков за месяц ожидается около нормы на большей части области, больше нормы на юге. Осадки дождь и снег ожидаются в середине первой и в конце третьей декадах. Ожидается также туман, гололед, усиление ветра до 15 м/с и метель ожидается в течении всего месяца», — отметила специалист.

В целом же температура воздуха в марте ожидается около нормы, без каких-либо аномалий. Но, как отметила Раиса Маркевич, не исключены в марте частые смены погоды.

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