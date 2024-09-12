Cмерть у ночного клуба в Костанае. Признанного невиновным снова будут судить

Драка, обстоятельства которой начали рассматривать в областном суде, произошла в ночь с 28 на 29 мая 2023 года, возле одного из костанайских баров. После посиделок, Биржан Жунусов с тремя друзьями, направился в увеселительное заведение, охранник которого, по фамилии Лысенко, нетрезвых мужчин не впустил.

Началась драка. К ней подключился сослуживец охранника, 34-летний диджей Игорь Фоминых.

«Правой рукой сжатой в кулак, нанес один удар в область лица потерпевшего Жунусова, который, от полученного удара упал и ударился левой частью головы об асфальтовое покрытие, после чего, не приходя в сознание, с диагнозом «диффузная травма головного мозга», доставлен в больницу. 30-ого мая 2023-его года в 23:20 потерпевший Жунусов скончался в костанайской городской больнице», — зачитал обвинение Дюсен Шакиров.

Как и сейчас, ранее Фоминых уже обвинялся в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Но, в феврале этого года городской суд №2 решил, что его действия являлись необходимой самообороной, и оправдал его. С решением согласились и в областном суде. Отменил его, по настоянию потерпевшей, жены погибшего Жунусова, только Верховный суд Казахстана, который постановил рассмотреть дело в ином составе.

«Было время на то, чтобы вызвать, например, полицию, как это должно быть. Лысенко избивал моего мужа, в этот момент, когда хотели разнять друзья супруга, вступил и Фоминых. После его удара мой супруг упал и больше не приходил в сознание. Я считаю, что Фоминых виновен», — сказал гособвинитель.

Сам Фоминых вину в суде не признал, как и заявленный иск о возмещении вреда. На процессе приступили к допросу его участников и свидетелей, и к изучению материалов дела, в том числе и видеозаписи с камеры наблюдения, запечатлевшей момент происшествия.

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