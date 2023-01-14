«Cобирала лук на полях». Казахстанка откровенно рассказала о заработках в Англии

Почти пять миллионов просмотров в TikTok набрал необычный ролик 25-летней Жамал Мукашевой.

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Девушка в деталях показала и рассказала, с чем сталкиваются и сколько зарабатывают казахстанцы, приезжающие работать на полях Великобритании, передает Tengri LifeStyle.

Ферма, где жила и работала Жамал, находится в 3-4 километрах от города Стратфорд-на-Эйвоне (Stratford-upon-Avon) в Великобритании.

«Первым делом я надеваю наколенники, которые приобрела за 10 фунтов (около 5,6 тысячи тенге), так как работа заключается в том, чтобы целый день, сидя на коленях, собирать лук. Далее я надеваю рабочую форму».

На поля работников привозит автобус — дорога до них может занять около часа. После трех часов работы дается небольшой перерыв — по 20-25 минут. Таких брейков за день у девушки два.

Откровенный видеорассказ Жамал нашел множество откликов в соцсети. Одни восхитились трудолюбием и самоотверженностью девушки, другие отметили, что работать на английских полях — недостаточно престижно, имея высшее образование. На реакцию последних девушка, к слову, записала ответ.

Наша редакция связалась с Жамал, чтобы узнать о приключении казахстанки подробнее. Оказалось, что сезон сбора лука в Стратфорд-на-Эйвоне уже завершился и девушка вернулась в родной Кокшетау.

«Я училась на гранте в одном из казахстанских университетов по специальности «технолог животноводческой продукции». Однако, проработав год на молочном заводе, уволилась. Позднее решила попробовать поработать за рубежом. Когда поступило предложение потрудиться на английской ферме, я согласилась», — делится она.

Перед отъездом девушка морально подготовилась и понимала, что впереди ждет тяжелая физическая работа, но это ее не пугало.

«Честно признаюсь, до Англии я физически трудилась мало, поэтому первые две недели дались тяжело, но затем я привыкла. На моей ферме было очень много казахстанцев, с которыми мы подружились и до сих пор общаемся. Отправилась в Англию не только на заработки, но и для того, чтобы увидеть мир, попутешествовать», — добавляет она.

Что касается оплаты, то, по словам девушки, за час работы на ферме платили чуть больше 10 фунтов (около 5600 тенге). За один 9-часовой рабочий день на поле сотрудники зарабатывали около 50 тысяч тенге. Таким образом, при 20 рабочих днях в месяц можно было заработать около миллиона тенге.

На вопрос, почему, как она думает, видео стало таким популярным, Жамал отмечает, что среди ее знакомых многие задумывались о том, чтобы тоже поработать за рубежом.

«Особенно те, у кого есть кредиты и ипотеки. Плюс, на мой взгляд, в Казахстане не каждая зарплата может обеспечить человека жильем. Может быть, посмотрев мое видео, казахстанцы решат для себя, стоит им ехать или нет на заработки за рубеж», — говорит она.

Опыт работы в Великобритании девушка считает полезным. Ее главная цель на ближайшее время — подучить английский язык и попробовать устроиться на работу за рубежом.