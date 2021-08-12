Цой: 2,3% летальных случаев в Казахстане приходится на привитых, которые имели хронические заболевания

На привитых приходится 2,3% летальных случаев от Covid-19, сообщил министр здравоохранения Алексей Цой на заседании правительства, передает informburo.kz

«При оценке эффективности вакцинации установлено, что 99,9% заболеваемости приходится на невакцинированных. При этом доля заболевших после вакцинации составляет всего 0,1%. Удельный вес летальности от Covid-19 среди непривитых составил 97,7%, тогда как на вакцинированных приходится 2,3%. При этом, вакцинированные имели тяжёлые хронические заболевания», – сказал Алексей Цой.

По его словам, это ещё раз доказывает эффективность вакцинации в профилактике тяжёлых последствий от Covid-19. С учётом распространённости «Дельта»-штамма и охвата вакцинацией, согласно оценочным прогнозам, эпидситуация в стране меняется по оптимистичному сценарию.

На сегодня первым компонентом вакцины против Covid-19 привито 59% подлежащего населения, вторым – 45,2%. Лучшие показатели имеет Шымкент (72,6/58,3%), худшие – Мангистауская область (33/22,6%).

По словам главы Минздрава, с начала августа темпы роста заболеваемости Covid-19 в Казахстане снизились, эпидситуация в Нур-Султане стабилизировалась.