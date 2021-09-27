482 вакцинированных человека скончались от Covid-19 — Цой

482 казахстанца, которые получили прививки от Covid-19, заразились и умерли. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает informburo.kz

«С 1 февраля на конец августа 2021 количество вакцинированных граждан, которые скончались, составило 482 человека, что от общего количества умерших от КВИ составляет около 5%. Очень важно понимать что подавляющая часть умерших были невакцинированными», – сказал министр.

В августе Алексей Цой сообщал, что летальные исходы привитых граждан составляют 2,3% от общего числа всех смертельных случаев от коронавируса.

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