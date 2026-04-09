Не выплатили зарплату вовремя? Куда обращаться и на какую пеню рассчитывать

Зарплату в Казахстане должны выплачивать не реже одного раза в месяц и не позднее первой декады следующего месяца. Конкретную дату указывают в трудовом или коллективном договоре. Если она выпадает на выходной или праздник, деньги должны перечислить накануне.
При задержке работнику сначала стоит обратиться к работодателю и потребовать выплатить долг. Если это не помогло, можно подать обращение в территориальный департамент Комитета государственной инспекции труда по месту нахождения работодателя или направить его через систему eOtinish. К обращению рекомендуют приложить документы, подтверждающие трудовые отношения и задолженность: трудовой договор, расчётные листки, банковские выписки и другие материалы.
Если инспекторы подтвердят нарушение, работодателю выдадут обязательное предписание погасить задолженность. Кроме зарплаты, он должен выплатить пеню за каждый календарный день просрочки. Её рассчитывают исходя из 1,25-кратной базовой ставки Национального банка, действующей на день выплаты.
За невыплату зарплаты в срок и в полном объёме, а также за невыплату пени по вине работодателя предусмотрены штрафы:
- должностным лицам — 30 МРП;
- субъектам малого бизнеса и некоммерческим организациям — 60 МРП;
- субъектам среднего бизнеса — 100 МРП;
- субъектам крупного бизнеса — 150 МРП.
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