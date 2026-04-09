Каждое пособие рассмотрят отдельно: что нужно знать получателям выплат в Казахстане





Планируемый учёт нуждаемости при назначении 14 видов государственных пособий не означает, что все выплаты одному человеку будут назначаться по одинаковым условиям. Министерство труда и социальной защиты населения подчеркнуло: право на каждое пособие рассматривается отдельно.

Ведомство привело пример человека с инвалидностью I группы. Его пособие по инвалидности сохраняется. Однако если возникает право на другую выплату, например в связи с рождением ребёнка, её будут назначать с учётом нуждаемости, сообщает digitalbusiness.kz

«Если человек с инвалидностью I группы получает пособие по инвалидности, эта выплата сохраняется. Если же у него возникает право на другую выплату – например, в связи с рождением ребенка, – ее будут назначать с учетом нуждаемости».

Изменения готовят для семей категорий А и В, которые определяет «Цифровая карта семьи». С 1 октября предусмотрено поэтапное информирование граждан через SMS, eGov Mobile и банковские приложения.

Получателям рекомендуют сверить сведения, влияющие на категорию: состав семьи, жильё, автомобили, занятость и кредитные обязательства. Если информация неверна или устарела, необходимо обратиться в орган, который ведёт соответствующие данные.

Заранее отказываться от подачи заявления на пособие не следует: решение зависит от конкретной выплаты и основания её назначения. Нормативная база для изменений готовится, законодательные поправки планируют внести на рассмотрение в Курултай.

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