Цой доложил Токаеву о новом штамме коронавируса «Лямбда»

Министр здравоохранения Алексей Цой доложил Президенту Касым-Жомарту Токаеву о новом штамме коронавируса «Лямбда». Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Глава государства был проинформирован о текущей эпидемиологической ситуации, ходе проведения вакцинации и договоренностях о поставке вакцин в страну.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено об усилении карантинных мер в ряде регионов, занятости коечного фонда в инфекционных стационарах и реанимационных отделениях, имеющихся ресурсах по части лекарственного и другого обеспечения, методологической помощи регионам с низким охватом вакцинации.

Министр здравоохранения доложил о появлении и циркуляции в мире нового штамма коронавирусной инфекции «Лямбда». Этот вирус впервые был обнаружен в Перу в декабре 2020 года, и на сегодняшний день выявлено около 3 тысяч случаев в 30 странах, в основном в Северной и Южной Америке, Европейских странах.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изучает вариант коронавируса, впервые обнаруженный в Латинской Америке и получивший название «Лямбда». Эксперты организации не исключают, что он может быть заразнее обычного вируса и представлять большую угрозу иммунной системе человека. Однако пока точного заключения по этому поводу нет.

По данным Агентства общественного здравоохранения Англии, основные симптомы лямбда-штамма не сильно отличаются от остальных штаммов. Медики порекомендовали обращать внимание на такие симптомы, как высокая температура, непрерывный кашель, а также потеря или изменение обоняния и вкуса.

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