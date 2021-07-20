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Цой: Если система перегреется, мы будем вводить локдауны

Фото из открытых источников

Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал, в каком случае будут вводить локдаун в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Если ситуация достигнет 70 процентов уровня заполняемости коек и при этом не будет дополнительной возможности развернуть новые больницы, то есть система перегреется, будет коллапс системы здравоохранения, мы адресно в разрезе конкретного региона будем принимать жесткие меры, вплоть до локдаунов», — сказал Цой в прямом эфире телеканалу «Хабар 24».

Министр заявил о конкретных мерах, которые будут приниматься в случае негативных сценариев.

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