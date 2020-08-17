Цой напомнил бизнесменам об ответственности

Министр здравоохранения Алексей Цой попросил предпринимателей Казахстана строго соблюдать санитарные меры, передает Tengrinews.kz.

«Крайне важно, чтобы бизнес с максимальной ответственностью относился к требованиям по санитарной безопасности, которые широко обсуждались и были приняты в рамках обсуждений на базе Палаты предпринимателей.

Хотел бы подчеркнуть, что именно с учетом повышения ответственности бизнеса мы согласились на применение уведомительного характера до 90 процентов видов предпринимательской деятельности, когда бизнес гарантирует соблюдение саннорм под свою ответственность, то есть без проверок. Отсутствие проверки не означает, что ответственности нет. Любой посетитель может отправить информацию о нарушении в контролирующие органы. Ситуация, сложившаяся после завершения карантина в мае, показала, что крайне важно соблюдать санитарные требования», — отметил министр здравоохранения Алексей Цой.

«Хотел бы подчеркнуть, что возобновление предпринимательской деятельности без регистрации на площадке www.infokazakhstan.kz является нарушением законодательства. Призываю предпринимателей воспользоваться возможностями данного портала, который позволяет не заполнять дополнительные документы, а буквально за 10 минут отправить заявку», — подчеркнул Алексей Цой.

Электронная платформа действует с 14 августа. За первые сутки посредством www.infokazakhstan.kz получены заявки от 5,8 тысячи субъектов предпринимательства.