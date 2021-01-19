Цой назвал причину роста заболеваемости коронавирусом

Министр здравоохранения Алексей Цой назвал причину увеличения заболеваемости коронавирусом. По словам министра, на 19 января в «красной» зоне по распространению коронавируса находятся шесть регионов: Акмолинская, Атырауская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области и город Нур-Султан, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В «желтой» зоне три региона: Западно-Казахстанская, Алматинская, Карагандинская области. Остальные восемь регионов — в «зеленой» зоне.

Цой отметил, что в целом в республике с ноября отмечается подъем заболеваемости коронавирусом. В ноябре по сравнению с октябрем заболеваемость выросла в 4,5 раза. В декабре по сравнению с ноябрем отмечается рост в 1,2 раза.

«Тенденция к умеренному росту сохраняется в январе. Что является следствием несоблюдения населением всех мер профилактики в период длительных праздников в декабре и январе. За 19 дней января уже зарегистрировано 14 625 случаев коронавируса. Рост заболеваемости отмечается во всех регионах, кроме Восточно-Казахстанской области», — сказал министр на заседании правительства.

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