Цой назвал причину роста заболеваемости коронавирусом

Министр здравоохранения Алексей Цой назвал причину увеличения заболеваемости коронавирусом. По словам министра, на 19 января в «красной» зоне по распространению коронавируса находятся шесть регионов: Акмолинская, Атырауская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области и город Нур-Султан, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В «желтой» зоне три региона: Западно-Казахстанская, Алматинская, Карагандинская области. Остальные восемь регионов — в «зеленой» зоне.
Цой отметил, что в целом в республике с ноября отмечается подъем заболеваемости коронавирусом. В ноябре по сравнению с октябрем заболеваемость выросла в 4,5 раза. В декабре по сравнению с ноябрем отмечается рост в 1,2 раза.
«Тенденция к умеренному росту сохраняется в январе. Что является следствием несоблюдения населением всех мер профилактики в период длительных праздников в декабре и январе. За 19 дней января уже зарегистрировано 14 625 случаев коронавируса. Рост заболеваемости отмечается во всех регионах, кроме Восточно-Казахстанской области», — сказал министр на заседании правительства.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области