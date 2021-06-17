Цой о коронавирусе: В ближайшее время будет много мутаций

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Глава Минздрава на онлайн-брифинге в СЦК заявил, что в Казахстане на сегодня не обнаружен индийский штамм коронавируса. Он добавил, что в ближайшее время мутаций коронавируса будет много, поэтому МЗ готовится к завозу любых штаммов, передает nur.kz
Министр Алексей Цой на вопрос журналиста об индийском штамме коронавируса заявил, что в странах, где он появился, нет связи с ростом тяжелых случаев. В Казахстане индийский штамм коронавируса на сегодня не выявлен, однако Цой считает, что в ближайшее время в мире появится много других штаммов.
«По информации, которая у нас есть, индийский штамм в странах, где он появился, наиболее контагиозный, но пока не видно связи с ростом прям тяжелых случаев. Он распространяется, но нет таких явных сравнений, что он сильнее поражает и доводит до осложнений. Мы наблюдаем, с ВОЗом консультируемся — мы готовимся, если будут индийский или другие штаммы. Сейчас будет очень много мутаций, вы увидите в ближайшее время, различные штаммы будут появляться, так же, как и по другим вирусам — это неизбежно. Мы должны быть готовы», — заявил министр.
Напомним, что также Цой сегодня рассказал, уйдет ли он в отставку, если до конца осени от коронавируса не будут привиты 10 млн человек.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области