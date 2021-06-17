Цой о коронавирусе: В ближайшее время будет много мутаций

«По информации, которая у нас есть, индийский штамм в странах, где он появился, наиболее контагиозный, но пока не видно связи с ростом прям тяжелых случаев. Он распространяется, но нет таких явных сравнений, что он сильнее поражает и доводит до осложнений. Мы наблюдаем, с ВОЗом консультируемся — мы готовимся, если будут индийский или другие штаммы. Сейчас будет очень много мутаций, вы увидите в ближайшее время, различные штаммы будут появляться, так же, как и по другим вирусам — это неизбежно. Мы должны быть готовы», — заявил министр.