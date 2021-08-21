Цой о смерти вакцинированных: «Хроников» нужно прививать, но у них не всегда появляются антитела

Людям с хроническими заболеваниями рекомендуют получить вакцину от Covid-19, однако у них могут не выработаться антитела. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, informburo.kz

Глава Минздрава напомнил, что за период с февраля по июль 2021 года от КВИ скончались 115 человек, сделавших вакцину против инфекции. Все они имели хронические заболевания, которые усугубили их состояние и привели к летальному исходу.

«Для хронических заболеваний медотводы предусмотрены только в острой фазе. «Хроникам» рекомендуется получать вакцины. Это зона риска. У хроников бывает не всегда появляются антитела», – сказал министр.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.