USD 420.91
EUR 516.79
RUB 5.62
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Цой объяснил ограничения на ночную работу баров и кафе

Цой объяснил ограничения на ночную работу баров и кафе

rus.azattyq-ruhy.kz

Vinkmag ad

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой объяснил ограничения на ночную работу ресторанов, баров и кафе, передает корреспондент zakon.kz.

Почему забитые автобусы в час пик не влияют на распространение коронавиурса, а работа кафе после 24:00 часов как-то влияет? — спросил один из журналистов на брифинге в СЦК.
Министр отметил, что вероятность заболеть после посещения ресторана, бара или кафе намного выше.

Вы пытаетесь утрировать какие-то вопросы. Очень важно понять, что когда вы находитесь в ресторане, и когда употребляете пищу — вы снимаете маску. Вы находитесь длительный период без маски, в близком контакте с людьми за одним столом. Когда вы находитесь в общественном транспорте, там вы по времени меньше находитесь, не снимаете маску, соответственно, другие люди тоже находятся в маске. Здесь вероятность заболеть в разы меньше, чем если вы находитесь без маски за столом. В вечернее время, как вы знаете, застолья долгие. Это международная практика, поэтому не надо здесь искать каких-то подвохов, — пояснил Алексей Цой.
Объектам общественного питания разрешили работать до 24:00 часов, за исключением объектов, расположенных в жилых зданиях.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Принято постановление главного государственного санитарного врача в день выборов
Следующая новость

Благополучие каждого жителя Костанайской области — один из приоритетов предвыборной программы партии Нур Отан