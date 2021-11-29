Цой опубликовал пост о новом штамме коронавируса

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой со ссылкой на ВОЗ опубликовал обновленные данные о новом штамме коронавируса «омикрон», передает Tengrinews.kz.

Потенциал передачи: пока непонятно, является ли «омикрон» более трансмиссивным в сравнении с другими вариантами. Да, в ЮАР сейчас наблюдается пик, однако перед завершением эпидисследований нельзя сделать выводы о возросшем потенциале передачи данного варианта «, — написал Цой в Facebook .

«Обновленная информация об «омикроне». Резюме: исследования продолжаются, пока все заключения базируются на опыте и знаниях о похожих мутациях в других вариантах.

Также, по его словам, пока непонятно, вызывает ли «омикрон» более тяжелое заболевание.

«Пока нет данных о том, что симптоматика при «омикроне» чем-то отличается от других вариантов COVID-19. Предварительные данные указывают на возможное увеличение частоты госпитализации в ЮАР, однако это может быть обусловлено тем, что инфицируется большее количество людей, в том числе с факторами риска госпитализации.

Эффективность естественного иммунитета (у переболевших): предварительные данные говорят о том, что может быть повышенный риск реинфекции «омикрон» в сравнении с другими вариантами, однако данные скудные», — уточнил министр.

ВОЗ, по его словам, проводит оценку потенциального влияния «омикрона» на эффективность вакцин. На данный момент вакцины высокоэффективны от тяжелого заболевания и смерти. Широко применяемые тест-системы продолжают эффективно выявлять «омикрон».

Говоря об эффективности терапии, министр уточнил, что кортикостероиды и препараты-ингибиторы интерлейкина-6 эффективны при заболевании, вызванном вариантом «омикрон». Эффективность других терапевтических средств (в том числе моноклональных антител) будет изучаться.

Ранее Японский государственный институт инфекционных заболеваний повысил уровень опасности нового штамма коронавируса «омикрон». В пятницу институт присвоил новому штамму категорию VOI — «вызывающий интерес», однако сейчас присвоил ему самый высокий уровень мутации — «вызывающий беспокойство».