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Цой отказался делать прогноз по коронавирусу на осень

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Министр здравоохранения Алексей Цой отказал журналистам в прогнозе по коронавирусу на осень, передает Tengrinews.kz.

На брифинге СЦК министра спросили, когда ведомство ожидает новый пик пневмонии и коронавируса.

«В какой период — сентябрь, октябрь или 2021 год? Когда конкретно? Пожалуйста, назовите минимальный, средний и максимальный прогнозы. В каких количествах вы ожидаете уровень заболеваемости? К каким условиям вы готовите систему здравоохранения?» — спросила журналист.

«Сейчас конкретных цифр прогнозных на сентябрь у нас нет, мы будем их рассчитывать, учитывая действующую статистику, учитывая те данные, которые у нас появятся на август. Приблизительно мы эти ориентиры можем дать, когда проанализируем ситуацию с начала августа. Тогда с учетом пневмонии, с учетом коронавирусной инфекции реальная цифра будет. Показывать пальцем в небо или просто гадать — это неправильно», — сказал Алексей Цой на брифинге СЦК.

Тем не менее министр отметил, что не исключает рост количества заболевших осенью и зимой. Но все, по его словам, будет зависеть от того, носят ли граждане маски и соблюдают ли требования карантина.

«Объясните тогда, как вы готовите систему здравоохранения, на какое количество больных вы рассчитываете запас лекарств, ПЦР-тестов, средств индивидуальной защиты. Мы уже сталкивались с тем, что из-за неправильного прогноза у нас врачи остались «голые» — без масок и костюмов, а для населения больше месяца не были доступны ПЦР-тесты», — заметила журналист.

«Порядка 60 тысяч койко-мест у нас развернуто. Заполняемость сейчас на уровне 35 процентов, то есть у нас как минимум в три раза от действующей цифры уже развернуты койки. Если понадобится, дополнительно еще развернем», — заверил министр.

Цой считает, что благодаря инкубационному периоду в 14 дней система здравоохранения сможет вовремя отреагировать на увеличение числа зараженных и подготовить инфраструктуру для новых заболевших.

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