Цой ответил, когда могут ужесточить карантин в Казахстане

Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал, в каком случае могут ужесточить карантин в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

В интервью на телеканале «Хабар 24» Алексей Цой заявил, что у Министерства здравоохранения налажена четкая система открытия инфекционных стационаров и реагирования.

«Насколько страшен пессимистичный сценарий? Я так понимаю, один из критриев — превышение 70 процентов коечного фонда», — спросил ведущий Рахим Ошакбаев.

«Да, это очень важно, если мы увидим, что приближаемся к переполнению коечного фонда, конечно, мы тогда вынуждены будем принимать более жесткие меры и вводить ограничительные меры«, — ответил Цой.

Министр отметил, что на данный момент из 36 тысяч коек занято 50 процентов, при этом еще порядка 24 тысяч находится в резерве.

«По сути дела, там тройная возможность коечного фонда от сегодняшней даты. При пессимистичном сценарии (11 тысяч случаев заражения в сутки. — Прим.) этот коечный фонд заполняется. Но, не доводя до этого, если мы будем видеть развитие по этому пути, мы, конечно, будем превентивные меры вводить и делать какие-то более жесткие ограничения. На данный момент мы пока смотрим, что идет все в параметрах тех, которые мы видим по оптимистичному либо по реалистичному сценарию», — добавил глава Минздрава.

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