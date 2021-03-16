Цой озвучил новый прогноз по коронавирусу в Казахстане

Министр здравоохранения Алексей Цой озвучил оптимистичный и пессимистичный сценарии по распространению коронавируса в Казахстане, передает Tengrinews.kz.
«По оптимистичному сценарию в апреле ожидается регистрация до 500 случаев в сутки.
При пессимистичном сценарии регистрация может достигнуть до 1700 случаев в сутки. Эффект от вакцинации на первом этапе будет ограничен временем необходимым на выработку иммунитета», — сказал Цой на заседании правительства.
По словам министра, в последующем эффект вакцинации будет усиливаться и влиять на стабилизацию эпидситуации в стране. Отмечается, что данный прогноз эпидситуации до конца 2021 года был составлен рабочей группой по прогнозированию Министерства здравоохранения в случае сохранения действующих ограничительных мер, включая обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции и ожидаемой вакцинации.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области