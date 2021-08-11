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Цой озвучил правила для нового учебного года

Министр здравоохранения Алексей Цой озвучил предложения по формату обучения в новом учебном году, передает Tengrinews.kz.

«5 августа 2021 года утверждены новые санитарные правила, применяемые к объектам образования. Данные правила содержат требования: к форматам обучения, к организации питания, к заполняемости помещений в корпусах, аудиториях, спортивных и актовых залах (не более 40-50 процентов проектной мощности), к лабораторным, практическим и студийным занятиям, а также заполняемости комнат в общежитиях», — сообщил Цой на заседании правительства.

В своем выступлении глава Минздрава ответил, что в стране завершается вакцинация педагогов и персонала школ, начата вакцинация студентов в возрасте 18 лет и старше.

«С учетом действующего законодательства и эпидемиологической ситуации переход на традиционный формат обучения в школах возможен при 100 процентной вакцинации педагогов и персонала, за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение трех месяцев после выздоровления. С учетом положительного опыта предлагаем целесообразным использовать приложение Ashyq при входе в школы в целях контроля за инфицированными, невакцинированными и контактными лицами из числа педагогов, персонала и родителей», — добавил Алексей Цой.

Согласно рекомендациям Минздрава, в школах необходимо обеспечить строгое соблюдение санитарно-противоэпидемических мероприятий, которые включают в себя ежедневный утренний фильтр всех сотрудников и обучающихся, запрет на проведение массовых мероприятий, отмену кабинетной системы обучения, разобщение классов и распределение перемен для разных классов, усиление контроля за организацией питания в столовых.

Как отметили в министерстве, перевод на дистанционное обучение в случаях введения карантина в школе будет осуществляться дифференцировано в зависимости от количества случаев в один инкубационный период, выявленных нарушений санитарно-эпидемиологического режима, а также количества близких контактных лиц.

«При переходе вузов и колледжей на традиционный формат обучения необходимо обеспечить 100-процентную вакцинацию педагогов и сотрудников, персонала общежитий и столовых, студентов в возрасте с 18 лет. В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции обязательно введение приложения Ashyq при входе в учебные корпуса, библиотеки, общежития. Кроме того, необходимо соблюдения санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая ежедневный утренний фильтр для всех сотрудников и обучающихся. Запрет на проведение массовых мероприятий, установку рециркуляторов или проветривание. Необходимо усилить контроль за условиями проживания в общежитиях», — добавил Цой

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