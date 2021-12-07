Цой посоветовал казахстанцам праздновать Новый год в кругу семьи

Министр здравоохранения Алексей Цой рекомендовал казахстанцам праздновать Новый год в кругу семьи и отказаться от проведения больших мероприятий, передает zakon.kz.

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«Новый год – это всегда семейный добрый праздник, поэтому, конечно, желательно ограничить количество контактов. Вирус никуда не делся. К сожалению, есть распространение, есть случаи заболеваемости и смертности, поэтому нужно себя поберечь и проводить праздник в семейном кругу», — говорит министр здравоохранения Алексей Цой

Он также рекомендовал казахстанцам отказаться от проведения новогодних корпоративов.

«Желательно ограничить крупные мероприятия. Есть определенные требования, если даже где-то собираются, то в очень узком кругу, чтобы не было перекрестного заражения. Вы же видите, что даже в школах у нас есть закрытия ежедневно. Единственный способ – вакцинация», — отметил глава Минздрава

Алексей Цой отметил, что в Министерстве здравоохранения новогоднего корпоратива не будет.

«Мы вообще сейчас не проводим крупные мероприятия, за исключением некоторых конференций, где есть возможность дистанцирования», — сообщил министр здравоохранения РК.

Ранее глава Минздрава рассказал, будут ли вводить ограничения при выявлении в Казахстане «омикрон-штамма» коронавируса.

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