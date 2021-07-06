Цой предпринимателю, который не хочет вакцинироваться: Эффективность иммунизации не должна вызывать сомнений

Глава Минздрава Алексей Цой в своём блоге на портале «Открытый диалог» объяснил предпринимателю, для чего необходима массовая вакцинация.

Пользователь портала Аслан Жакупов спросил, законно ли требование арендодателя ТРЦ об обязательной вакцинировании арендаторов, пишет informburo.kz

«В противном случае арендодатель грозит расторжением договора. В связи с недоверием к разработанным, предлагаемым и утверждённым/одобренным в нашей стране вакцинам, я отказываюсь принимать вакцинацию, тем более вакцинирование является добровольным.(…) В случае отказа от вакцинирования требуется еженедельно предоставлять ПЦР-справки. При этом, у меня отсутствует возможность оплачивать еженедельно за ПЦП-справки», – говорится в обращении.

Министр здравоохранения в своём ответе подчеркнул, что с помощью иммунизации сделано многое для снижения инфекционных заболеваний и смертности от них.

«Эффективность иммунизации не должна вызывать сомнений. За последние 30 лет отмечено снижение заболеваемости коклюшем в 7,3 раза, эпидемическим паротитом более чем в 870 раз, вирусным гепатитом В в 150 раз. Поддерживается стабильно низкий уровень заболеваемости с регистрацией единичных случаев полиомиелита – с 7 случаев в 1995 году до нуля, начиная с 1996 года, дифтерии – с 28 случаев в 1990 году до нуля, начиная с 2009 года, столбняка – с 13 случаев в 1990 году до нуля в 2020 году, краснухи – с 24 396 случаев в 1990 году до 1 случая в 2020 году», – отметил Алексей Цой.

По его словам, история подтвердила, что ни одно другое вмешательство в сфере здравоохранения, не сокращает уровень заболеваемости и смертности так же эффективно и безопасно, как иммунизация.

«При этом, затраты на вакцинацию для любой вакцины примерно в 10 раз меньше затрат на лечение инфекционного заболевания. Все вакцины в обязательном порядке проходят специальные исследования на безопасность, причём как до регистрации препарата, так и после начала его применения. Сведения обо всех веществах, входящих в состав вакцин, содержатся в инструкциях к ним. Вопреки мнению некоторых, производители чётко пишут обо всех компонентах вакцин без утайки. Сведения о составе вакцин доступны любому интересующемуся человеку», – заверил глава Минздрава.

Он добавил, что вакцины обязательно содержат собственно прививочный антиген и специальные вещества, обеспечивающие стабильность и стерильность вакцины, а также усиливающие иммунный ответ на неё.

«Кроме этого, в вакцинах могут содержаться следовые количества веществ из питательной среды, на которой выращивают прививочные антигены, а также антибиотики, которые применялись в процессе производства (например, аминогликозиды). Эти вещества (балластные примеси) не нужны, от них избавляются путём очистки самыми современными методами. Следует отметить, что применяемые сегодня вакцины по сравнению с использовавшимися даже 20 лет назад являются высокоочищенными», – отметил министр.

Он подчеркнул, что любые вещества в вакцинах содержатся в безопасных для организма концентрациях в соответствии с международными нормативами.