Цой предупредил казахстанцев об опасности новой вспышки

Настороженность населения падает, что может привести к росту числа зараженных коронавирусом и ужесточению карантинных ограничений, предупредил министр здравоохранения Алексей Цой, передает Tengrinews.kz.

«Несмотря на стабилизацию эпидемиологической ситуации в Казахстане, мы видим, что настороженность населения падает, не всегда соблюдаются меры по ношению масок и соблюдению социальной дистанции, что может привести к распространению заболеваемости и ужесточению карантинного режима в Казахстане, как это происходит сегодня во многих странах мира», — сказал Цой на заседании правительства.

Результаты рейдов в регионах, по его словам, указывают, что с момента послабления режима карантина увеличиваются нарушения карантина: с 30,4 до 40,7 процента.

«Рост числа нарушений карантина отмечается в 10 регионах. Также не уменьшаются нарушения гражданами масочного режима. С 5 по 27 сентября привлечены к административному штрафу 1131 человек», — отметил он.

Цой порекомендовал акимам городов и областей усилить контроль за соблюдением карантинного и масочного режимов на объектах и среди населения, а также продолжить разъяснительную работу среди населения.

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