Цой предупредил казахстанцев об опасности новой вспышки

Настороженность населения падает, что может привести к росту числа зараженных коронавирусом и ужесточению карантинных ограничений, предупредил министр здравоохранения Алексей Цой, передает Tengrinews.kz.
«Несмотря на стабилизацию эпидемиологической ситуации в Казахстане, мы видим, что настороженность населения падает, не всегда соблюдаются меры по ношению масок и соблюдению социальной дистанции, что может привести к распространению заболеваемости и ужесточению карантинного режима в Казахстане, как это происходит сегодня во многих странах мира», — сказал Цой на заседании правительства.
«Рост числа нарушений карантина отмечается в 10 регионах. Также не уменьшаются нарушения гражданами масочного режима. С 5 по 27 сентября привлечены к административному штрафу 1131 человек», — отметил он.
Цой порекомендовал акимам городов и областей усилить контроль за соблюдением карантинного и масочного режимов на объектах и среди населения, а также продолжить разъяснительную работу среди населения.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области