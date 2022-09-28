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ЦОН для иностранцев открыли в Костанае

В связи с увеличением обращений иностранцев в ЦОНы принято решение открыть дополнительный сектор по обслуживанию населения в Костанае. Услуги в нем оказываются только иностранным гражданам.

— Сектор открыт по адресу Тәуелсіздік, 118/1 (здание за магазином «Абажур»), — сообщил директор филиала НАО «ГК «Правительство для граждан» по Костанайской области Миржан Жанабаев. — Организовано 12 рабочих мест. Всё подключено к Единой электронной очереди. Помещение уже оборудовано оргтехникой, имеется зал ожидания. Теперь иностранные граждане могут обратиться за получение госуслуг в новый сектор. Тем самым мы разгружаем костанайские ЦОНы.

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