ЦОН и библиотеку проверили на доступность для людей с инвалидностью

Областная библиотека и центральный ЦОН оказались под прицелом мониторинговой группы. Они проверяли, насколько эти объекты оборудованы для людей с инвалидностью. Как оказалась оба здания имеют проблемы с доступом туда людей на колясках, передает alau.kz

Костанайские госслужащие вышли на проверку доступной среды для инвалидов. Поводом стала устная жалоба на одну из библиотек города. С нее сотрудники и решили начать. Подниматься на подъемнике в библиотеку предстояло инвалиду первой группы Вадиму. Ему это удалось, но не без посторонней помощи. Сам он не смог ни снять железное кольцо скрепляющие створки лифта, ни нажать на кнопку подъема, которой в кабине, в общем-то, и не было.

«Внутри этого подъемного лифта должно быть кнопочное переключение для того, чтобы сам человек – лицо с инвалидностью – сам переключил, сам поднялся, сам открыл и сам вышел спокойно без всякой помощи, без всякого сопровождения. Здесь, как мы увидели, этого нет»,- поделилась Асия Сейтбаталова, руководитель отдела департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по Костанайской области.

Разбираться «почему нет» Асия Сейтбаталова отправилась к представителям руководства библиотеки. Как позднее пояснила директор объекта, назревшая проблема заключается в несоответствии ГОСТов. Строили лифт по одному, а проверяют по другому. Но и внутри библиотеки тоже есть трудности для людей на колясках. Здесь нет спец.лифта чтобы перемещаться по этажам. Но его как раз обещают установить в ближайшие пару лет. На это время намечен ремонт, которого здесь не видели с 1979 года. Остается лишь уладить бумажные вопросы.

А вот здание центрального ЦОНа настолько остро в ремонте, кажется, не нуждается, но и здесь находят проблемы доступности. Во-первых, попытка подняться на подъемнике не удалась.

«Я поднялась к руководству. Мне непосредственно вызвали человека, который должен был посмотреть. «Что, а где, — говорит,- инвалид?». Я говорю: «Ну, извините. Вот он стоит возле подъемного устройства, на котором он хотел подняться». Он говорит: «Но они же поднимаются по этому пандусу». Как вы видите, по этому пандусу невозможно просто взобраться. – А подъемник не работает? – Я так поняла, что подъемное устройство не работает»,- рассказала Асия Сейтбаталова.

Во-вторых, угол пандуса оказался слишком высоким. Заднее колесо инвалидного кресла при подъеме прокручивалось.

«Заехать невозможно. Потому что угол этого пандуса не соответствует нормам, а те нормы, которые предоставлены по поднятию, если я не ошибаюсь, то до 12 градусов должен быть пандус. Зачастую я сталкиваюсь с тем, что пандусы больше угол наклона, чем он положен. Поэтому то, как сейчас – мы не можем заехать»,- сказал инвалид 1 группа Вадим Бурлаков.

Вышедший сотрудник ЦОНа попытался помочь. Но и он загнал коляску на верх только с третьего толчка и при явно серьезных усилиях. А вот чтобы попасть внутрь ЦОНа, для человека на коляске нужно было снять двери со щеколды и распахнуть обе створки. Иначе проем был бы слишком узок.

«Должно быть какое-то общее понимание, что инвалиды живут обычной жизнью. Это категория людей, которые ходят по магазинам, которые занимаются спортом, которые занимаются самообразованием и они не только ходят по больницам и обивают пороги каких-то там государственных органов»,- сказала руководитель проектного офиса «Қостанай — адалдық алаңы» Анжела Альжанова.

Все найденные нарушения взяли на заметку. Руководству объектов раздали памятки. Уже во второй половине года проверяющие придут туда повторно и, если ничего не изменится, объектам грозят серьезные санкции. Но это может произойти и раньше. Для этого в департамент труда должна поступить жалоба от человека с инвалидностью.

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