С 20 августа ЦОН №1 г. Костанай начнет работу в новом здании. Об этом сообщает пресс-служба КФ НАО ГК «Правительство для граждан».
Теперь ЦОН будет располагаться по адресу ул. Тәуелсіздік, 114.
«Он теперь он будет работать в новом формате. Такой формат объединяет современные цифровые решения, обновленные сервисы и комфортные условия для посетителей. Напомним, что другие центры обслуживания населения в Костанае продолжат свою работу в привычном режиме, обеспечивая гражданам широкий доступ к услугам. Госкорпорация просит учитывать данную информацию при планировании визита и благодарит за понимание», — говорится в сообщении.
