С 20 августа ЦОН №1 г. Костанай начнет работу в новом здании. Об этом сообщает пресс-служба КФ НАО ГК «Правительство для граждан».

Теперь ЦОН будет располагаться по адресу ул. Тәуелсіздік, 114.

«Он теперь он будет работать в новом формате. Такой формат объединяет современные цифровые решения, обновленные сервисы и комфортные условия для посетителей. Напомним, что другие центры обслуживания населения в Костанае продолжат свою работу в привычном режиме, обеспечивая гражданам широкий доступ к услугам. Госкорпорация просит учитывать данную информацию при планировании визита и благодарит за понимание», — говорится в сообщении.

Автогаз в Казахстане может подорожать? Министерство энергетики Казахстана обсуждает вопрос ценообразования на сжиженный нефтяной газ (СНГ) в условиях роста транспортных...

Контроль над переводами. Кого в Казахстане начнут проверять этой осенью С сентября в Казахстане начнут действовать новые правила проверки мобильных переводов. В Комитете госдоходов пояснили,...

Казахстанец подал в суд из-за маленькой пенсии В 2023 году 65-летний житель Уральска обратился в уполномоченный орган за назначением пенсии по возрасту....