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ЦОН приостановил работу в Костанайской области

Сегодня 3 августа произошел сбой, сообщили в пресс-службе КФ «Правительство для граждан». 

«Из-за сбоя в серверном центре АО «НИТ» зафиксирована некорректная работа следующих информационных систем: ИС Egov.kz , SB.egov.kz, порталы открытого правительства, Мобильное правительство, ГБД ФЛ, ГБД ЕЛ, ПШЭП, ВШЭП. К сожалению, данные системы влияют на работу ЦОНов и спецЦОНов, поэтому прием клиентов в отделениях Госкорпорации временно недоступен. Приносим клиентам извинения за временные неудобства. О восстановлении работоспособности мы сообщим дополнительно», — сообщила пресс-служба.

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