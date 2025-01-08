Сегодня состоялось заседание акимата Костанайской области. Глава региона Кумар Аксакалов отметил в ходе выступления, что в области необходимо увеличивать количество объектов культуры.

Кумар Аксакалов сообщил о предстоящих изменениях.

«Мы продолжаем улучшать инфраструктуру. Строятся новые культурно-досуговые центры. Проводится реконструкция существующих домов культуры. Таких объектов должно быть больше. Особенно в городах. У нас есть планы. ЦОН, который расположен на пересечении проспекта Абая-Тәуелсіздік будет переведен в новое более просторное помещение. На его месте планируется открыть картинную галерею. Поскольку картинная галерея находится в стесненных условиях, и общественность обращалась по этому поводу. Будем ремонтировать, и будет там хорошая картинная галерея», — отметил аким области.