ЦОНы Костанайской области изменили график работы

Центры по обслуживанию населения Костанайской области временно изменили свой график работы. Согласно постановлению главного санитарного врача региона №29 от 18.06.2020 года ЦОНы будут принимать граждан с 10.00 до 18.00 часов.

«Работать с 10.00 до 18.00 будут сейчас все ЦОНы Костанайской области. Но отдельно хотелось бы обратить внимание на работу ЦОНов в Костанае. Напомню, что с момента открытия ЦОНы областного центра работают в новом формате. Оказываются только «бумажные» услуги, электронные услуги горожане получают самостоятельно или в секторах самообслуживания. Таких в областном центре шесть. При этом получить услуги в костанайских ЦОНах можно только предварительно забронировав очередь. С учетом нового графика для получения услуг в отделах обслуживания населения Костаная необходимо бронировать очередь до 17.30 часов. Позже бронь будет считаться недействительной», — пояснил заместитель директора филиала НАО «Правительство для граждан» по Костанайской области Шынгыс Аширбеков.

Бронировать очередь можно несколькими способами: через специальный сервис на портале электронного правительства egov.kz, по номеру 1414, а так же через Telegram бот EgovKzBot2.0.

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм посещение ЦОНов возможно при обязательном наличии медицинской маски. Так же необходимо соблюдать социальную дистанцию.

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