ЦОНы Костанайской области приостановили работу

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции и ужесточения изоляционных мер в Казахстане центры обслуживания населения приостановили работу. Соответствующее поручение озвучил Касым-Жомарт Токаев на заседании комиссии по чрезвычайному положению в Казахстане. Казахстанцы пока смогут получать госуслуги только онлайн.

Казахстанцы имеют возможность получать государственные услуги в электронном формате. В настоящее время более 80% государственных услуг доступно на портале egov.kz. Также некоторые услуги и сервисы доступны в мобильном приложении ЕgovМоbile, телеграм-боте eGovKzBot2.0 и социальных сетях Facebook и Vk.

Более 1800 наиболее опытных и подготовленных работников ЦОН, наряду с консультантами контакт-центра 1414, будут оказывать консультационную помощь гражданам при получении ими госуслуг в онлайн формате.

Планируется, что одновременно колл-центры смогут консультировать более тысячи граждан. График работы колл-центров – с понедельника по субботу с 9.00 до 20.00 часов. Звонок бесплатный.

Кроме того более 200 работников Правительства для граждан по видеозвонку будут осуществлять регистрацию услугополучателей в базе мобильных граждан.

«При этом, граждане, которые до 21 марта успели сдать документы в ЦОН, смогут получить готовый результат в тех же ЦОНах. В них будут работать только окна по выдаче готовых документов. Автовладельцы, перерегистрировавшие авто или заменившие водительское удостоверение онлайн, смогут получить готовые документы и номера в спецЦОНе своего города, где так же будет функционировать только окно по выдаче готовых документов. График работы окон выдачи готовых документов: с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 часов. Суббота — с 9.00 до 14.00 часов. Хочу отметить, что окна выдачи будут работать во всех ЦОНаха в районах и городах нашей области. Что касается Костаная, то готовые документы после 28 марта получить можно будет только в Отделе №1 по обслуживанию населения. Автовладельцы будут получать готовые документы как и прежде – в специализированном отделе по обслуживанию населения», — пояснила PR-менеджер филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области Ярослава Богатырева.

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