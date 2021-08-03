ЦОНы Костанайской области возвращаются к пятидневной рабочей неделе

График работы ЦОНов региона с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. Как сообщили в филиале НАО «ГК «Правительство для граждан», изменение графика связано с постановлением главного санитарного врача Костанайской области №20 от 28 июля 2021 года.

В связи с этим, по субботам ЦОНы Костанайской области работать не будут. Это стоит учесть тем гражданам, которые запланировали посещение Отделов по обслуживанию населения, особенно тех, где принимают при обязательном предварительном бронировании очереди.

«Напомню, что по предварительной брони у нас работают ЦОНы Костаная (1,2,3 отделы и СпецЦОН), Рудного и Тобыла. Забронировать очередь можно через единый контакт-центр 1414, через портал электронного правительства egov.kz и Telegram бот EgovBotKz2.0. При этом еще одно важное напоминание касается графика СпецЦОНа. Напомню, что он двойной. Прием документов производится с 9.00 до 16.00, выдача готовых документов – с 9.00 до 18.00. Стоит учитывать это при бронировании очереди», — сказала PR-менеджер филиала НАО «ГК «Правительство для граждан» по Костанайской области Ярослава Богатырева.

Добавим, что сейчас ЦОНы Казахстана могут принимать больше клиентов благодаря сокращению времени обслуживания с 20 минут до 15 минут. Данный шаг увеличил количество слотов доступных для бронирования на 25%, что позволило одному сотруднику обслуживать 4 клиентов за один час, а не 3, как раньше.

Напоминаем гражданам, при посещении ЦОНов соблюдайте санитарно-профилактические нормы, носите маски и соблюдайте социальную дистанцию. Вход в здания осуществляется по приложению Ashyq.

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