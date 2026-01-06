Центры обслуживания населения в Казахстане в перспективе будут трансформированы в цифровые офисы, сообщает LS.

Как рассказал первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин, ЦОНы планируется поэтапно перевести в новый формат с упором на самообслуживание и цифровые сервисы.

По его словам, будущие ЦОНы будут представлять собой селф-зоны и пространства самообслуживания, где роль сотрудников изменится — они в основном будут консультировать и помогать гражданам осваивать получение государственных услуг в онлайн-формате. При этом в ведомстве учитывают, что у населения разные потребности: часть граждан уже полностью перешла на дистанционное получение услуг, тогда как другим по-прежнему важно личное обращение и помощь специалистов.

В связи с этим трансформация ЦОНов будет проходить постепенно. Определённое количество традиционных зон обслуживания сохранится, в том числе в городах.

В 2026 году власти планируют расширить перечень государственных услуг, доступных в цифровом формате. В частности, речь идёт о перевыпуске удостоверений личности при утере, а также о первичном оформлении документов, включая паспорта. Уже сейчас в онлайн-формат переведён перевыпуск водительских удостоверений, а подача заявлений на первичное получение водительских прав в будущем станет безальтернативной — исключительно в цифровом виде.

По словам вице-министра, ожидается, что по мере адаптации и обучения граждан потребность в посещении ЦОНов будет постепенно снижаться.

Также Ростислава Коняшкина спросили о возможности появления в Казахстане ИИ-вице-министров. Он отметил, что на данном этапе такой вариант не рассматривается, поскольку политические должностные лица несут персональную ответственность за принимаемые решения. При этом развитие консультативных ИИ-моделей, помогающих в процессе принятия решений, поддерживается.

Вице-министр подчеркнул, что сегодня искусственный интеллект используется именно как инструмент поддержки. Лишь в случае, если ИИ-модели будут демонстрировать корректные ответы в 95–97% случаев, можно будет говорить о передаче им части функций. Пока же речь идёт исключительно о помощи человеку.

В завершение Коняшкин выразил надежду, что в будущем персональные ИИ-помощники достигнут такого уровня развития, который позволит существенно упростить повседневную жизнь граждан.

