COVID-19. Архимед Мухамбетов провел заседание оперштаба

На заседании рассмотрена работа мониторинговых групп. С 1 октября проведено 1 994 рейдовых мероприятий, выявлено 142 нарушений карантинных мер.

В настоящее время загруженность инфекционных коек составляет 27,8%. На лечении находятся 425 человека. Вакцинацию первым компонентом прошли 337 484 человек, что касается второго компонента, то его получили 314 969 человек.

«Напомню, что с 22 ноября в области началась вакцинация беременных и кормящих женщин, а также детей и подростков от 12 до 18 лет, вакциной Pfizer. Ревакцинация — это получение третьей дозы вакцины против коронавируса. В первую очередь, ревакцинации подлежат уязвимые группы населения — медработники, педагоги, персонал и контингент медико-социальных учреждений, закрытых детских учреждений, сотрудники силовых структур. Допускаются к ревакцинации без учета установленных сроков, лица старше 60 лет, а также лица, самостоятельно прошедшие исследование и имеющие отрицательный результат теста на антитела против КВИ. На втором этапе ревакцинации, будут подлежать остальные граждане, завершившие первичную вакцинацию», — сообщил аким области Архимед Мухамбетов.

Ранее главный санврач страны подписал постановление, которым утвердил сроки и препараты для ревакцинации в Казахстане. Медики рекомендуют перекрестную вакцинацию, иными словами – привиться другим типом вакцины. После «Спутника V» ревакцинацию следует проходить через 9 месяцев, потому что это векторная, усиленная вакцина.

После отечественной QazVac и китайской Vero Cell – спустя 6 месяцев после получения обоих компонентов. Кто прививался векторной вакциной «Спутник V», тому желательно получить инактивированную QazVac или Vero Cell и наоборот.

При этом, следует отметить, что без ревакцинации «зеленый» статус в Ashyq исчезнет через год. У прошедших ревакцинацию граждан он будет продлен.

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